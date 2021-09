LIVE Basket – Olimpia Milano-CSKA Mosca 44-45, Eurolega 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 30 settembre 2021) La DIRETTA testuale di AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca, partita valida per la prima giornata di Eurolega 2021/2022. Si riaccendono i riflettori del Mediolanum Forum, pronto ad accogliere subito una partita che si preannuncia di altissimo LIVEllo, tra due squadre che la scorsa stagione erano riuscite ad entrare nelle Final Four e che puntano a riconfermarsi. L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 30 settembre, con Sportface che vi terrà costantemente aggiornati su quanto accade sul parquet. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO Olimpia ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Latestuale di AX Armani Exchange, partita valida per la prima giornata di. Si riaccendono i riflettori del Mediolanum Forum, pronto ad accogliere subito una partita che si preannuncia di altissimollo, tra due squadre che la scorsa stagione erano riuscite ad entrare nelle Final Four e che puntano a riconfermarsi. L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 30 settembre, con Sportface che vi terrà costantemente aggiornati su quanto accade sul parquet. COME VEDERE LA PARTITA INIL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETO...

