L'Italia ha battuto l'Inghilterra anche nel cricket: è la prima volta da 23 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) Un'altra impresa storica per la Nazionale Italiana dopo un'estate incredibile e piena di successi in ambito internazionale. anche il cricket azzurro si unisce all'infinita festa dello sport Italiano, compiendo quasi l'impossibile contro avversari ben più quotati. E anche questa volta a farne le spese è l'Inghilterra, reduce già dalle delusioni made in Italy degli Europei di Calcio e nella staffetta 4x100 delle ultime Olimpiadi. Nazionale Italiana di cricket, storica vittoria contro i maestri della disciplina Nell'European cricket Championship T10, la nazionale britannica era considerata una delle favorite visti i tanti successi ottenuti nel cricket. Ma una volta ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Un'altra impresa storica per la Nazionalena dopo un'estate incredibile e piena di successi in ambito internazionale.ilazzurro si unisce all'infinita festa dello sportno, compiendo quasi l'impossibile contro avversari ben più quotati. Equestaa farne le spese è l', reduce già dalle delusioni made in Italy degli Europei di Calcio e nella staffetta 4x100 delle ultime Olimpiadi. Nazionalena di, storica vittoria contro i maestri della disciplina Nell'EuropeanChampionship T10, la nazionale britca era considerata una delle favorite visti i tanti successi ottenuti nel. Ma una...

