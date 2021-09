L'irresistibile fascino dei populisti per la segreteria politica (Di giovedì 30 settembre 2021) Quando Ciriaco De Mita compattò segreteria e partito e Francesco Cossiga venne eletto nel 1985 presidente della Repubblica con un roboante 90% dei consensi, in barba alle divisioni, i veleni, i franchi tiratori, i cencellisti che albergavano nella Balena bianca, si presentò davanti a Montecitorio raggiante: “Voi non credevate che la Dc avrebbe saputo dare prova di tanta compattezza”. E quando gli risposero che era la storia del partito a consigliare analisi e previsioni più frastagliate fulminò i cronisti: “Ma la storia cambia”. Erano gli albori di un partito che non ci sarà mai, una Democrazia cristiana che supera le proprie divisioni, che si compatta nelle spartizioni, che marcia come un sol uomo dietro il proprio frontman. Trentacinque anni dopo sta lentamente, ma nemmeno poi tanto, cambiando anche la storia dei partiti a matrice populista. Lo ha già fatto il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Quando Ciriaco De Mita compattòe partito e Francesco Cossiga venne eletto nel 1985 presidente della Repubblica con un roboante 90% dei consensi, in barba alle divisioni, i veleni, i franchi tiratori, i cencellisti che albergavano nella Balena bianca, si presentò davanti a Montecitorio raggiante: “Voi non credevate che la Dc avrebbe saputo dare prova di tanta compattezza”. E quando gli risposero che era la storia del partito a consigliare analisi e previsioni più frastagliate fulminò i cronisti: “Ma la storia cambia”. Erano gli albori di un partito che non ci sarà mai, una Democrazia cristiana che supera le proprie divisioni, che si compatta nelle spartizioni, che marcia come un sol uomo dietro il proprio frontman. Trentacinque anni dopo sta lentamente, ma nemmeno poi tanto, cambiando anche la storia dei partiti a matrice populista. Lo ha già fatto il ...

