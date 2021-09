Libero De Rienzo, svelata la causa della morte. Il risultato dell’autopsia sull’attore trovato morto a Roma (Di giovedì 30 settembre 2021) È arrivato il risultato dell’autopsia su Libero De Rienzo, sull’attore trovato morto lo scorso 15 luglio nella sua casa Romana gli inquirenti avevano fin da subito sospettato un’overdose. Nel corso dell’indagine era stato tratto in arresto un uomo, ritenuto il pusher che aveva ceduto la sostanza stupefacente ritrovata in casa dell’attore. La procura di Roma ha chiuso le indagini sulla morte dell’attore. Libero De Rienzo si trova ora sepolto presso il cimitero di Paternopoli, paesino d’origine dei genitori e sito in Irpinia. L’attore è stato tumulato accanto alla mamma. Libero De Rienzo è morto per overdose L’attore ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) È arrivato ilsuDelo scorso 15 luglio nella sua casana gli inquirenti avevano fin da subito sospettato un’overdose. Nel corso dell’indagine era stato tratto in arresto un uomo, ritenuto il pusher che aveva ceduto la sostanza stupefacente ritrovata in casa dell’attore. La procura diha chiuso le indagini sulladell’attore.Desi trova ora sepolto presso il cimitero di Paternopoli, paesino d’origine dei genitori e sito in Irpinia. L’attore è stato tumulato accanto alla mamma.Deper overdose L’attore ...

Advertising

repubblica : Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pu… - raimovie : Alle 21.10 'Santa Maradona' di Marco Ponti con Stefano Accorsi, Libero de Rienzo, Anita Caprioli, Mandala Tayde… - news_ravenna : Libero De Rienzo, l'autopsia: 'Morto per overdose di eroina' - chrislep_ : Risultati autopsia #LiberoDeRienzo. Purtroppo morto per intossicazione da eroina. La verità purtroppo è questa. Fa… - Italia_Notizie : Libero De Rienzo, l’attore è morto per “intossicazione acuta da eroina”: chiusa l’inchiesta -