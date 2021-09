"Libero De Rienzo morto per overdose di eroina". I risultati dell'autopsia

(Di giovedì 30 settembre 2021) Èper aver consumatol’attoreDe, trovato cadavere il 15 luglio scorso nel suo appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. Questo quanto emerge dall’e dagli esami tossicologici disposti dalla procura di Roma ed eseguita dal Policlinico Gemelli sul corpo di De. “Il decesso è riconducibile a un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta e mortale da metaboliti di”. Da quanto emerso nel corso’esame autoptico, l’attore avrebbe anche consumatoa cocaina e dei tranquillanti che però non avrebbero causato il decesso.

