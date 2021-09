Libero De Rienzo morto per eroina: ‘Intossicazione acuta’, chiuse le indagini (Di giovedì 30 settembre 2021) Libero De Rienzo, l’attore trovato morto nel suo appartamento a Roma la sera del 14 luglio, è morto a causa di una dose letale di eroina. Il suo cuore si è fermato per un arresto cardiaco e l’esame tossicologico – assieme con l’autopsia – hanno confermato i sospetti di quella notte. Leggi anche: Donna morta ad Ardea, indagato formalmente il figlio per l’omicidio della madre La sera in cui fu scoperto il corpo senza vita di De Rienzo, in casa vennero rinvenute tracce di eroina: parliamo di una dose da 0,24 che però, per l’attore, è stata fatale. I sospetti iniziali sono stati purtroppo verificati con gli esami disposti sulla salma dalla Procura di Roma, intenzionata a vederci chiaro sulla faccenda. Libero De Rienzo è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021)De, l’attore trovatonel suo appartamento a Roma la sera del 14 luglio, èa causa di una dose letale di. Il suo cuore si è fermato per un arresto cardiaco e l’esame tossicologico – assieme con l’autopsia – hanno confermato i sospetti di quella notte. Leggi anche: Donna morta ad Ardea, indagato formalmente il figlio per l’omicidio della madre La sera in cui fu scoperto il corpo senza vita di De, in casa vennero rinvenute tracce di: parliamo di una dose da 0,24 che però, per l’attore, è stata fatale. I sospetti iniziali sono stati purtroppo verificati con gli esami disposti sulla salma dalla Procura di Roma, intenzionata a vederci chiaro sulla faccenda.Deè ...

