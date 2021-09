Libero De Rienzo | l’autopsia ha confermato le cause del decesso

(Di giovedì 30 settembre 2021) LedeldiDeDeè stato trovato morto all’età di 44 anni nella propria abitazione. L’attor viveva a Roma. Come riporta Il Fatto Quotidiano, un amico aveva chiamato i Carabinieri perché continuava a non rispondere al telefono. La Procura di Roma, infatti, aveva aperto un’inchiesta dopo ilL'articolo proviene da Novella 2000.

Chiusa l'inchiesta sulla morte diDe. L'attore è morto per " intossicazione acuta da eroina ". I risultati dell'esame tossicologico e l'autopsia, disposti dalla Procura di Roma , hanno confermato i sospetti che erano ...De, "morto per overdose di eroina"/ Inchiesta chiusa: ora il pusher... L'opinione di Sperti scatena la reazione del cavaliere napoletano che rivendica la sua voglia di trovare l'amore e ...L’uomo che ha ceduto la droga all’attore napoletano è accusato di morte come conseguenza di altro reato, detenzione e cessione di sostanza stupefacente ...Libero de Rienzo è morto per intossicazione acuta da eroina. Si chiude così l’inchiesta che riguarda la morte del protagonista di Santa Maradona (e non solo) avvenuta lo scorso 15 luglio. Secondo quan ...