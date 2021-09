Libero De Rienzo: i risultati dell’autopsia (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ morto a causa di un’overdose da eroina l’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo a Roma lo scorso 15 luglio. E’ quanto emerso dai risultati dell’autopsia e degli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma eseguiti al Policlinico Gemelli. #Santamaradona il film perfetto di una generazione di imperfetti. Con una colonna sonora da paura #motelcollection.#LiberodeRienzo quanto manchi! — la pa’ (@paolaceola) September 21, 2021 Il decesso è riconducibile a un “arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina”. Gli esami hanno rilevato anche tracce di cocaina e di benzodiazepine, che non sarebbero però la causa della morte. Il pm Francesco Minisci, titolare del fascicolo, nell’avviso di conclusione delle ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ morto a causa di un’overdose da eroina l’attoreDe, trovato senza vita nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo a Roma lo scorso 15 luglio. E’ quanto emerso daie degli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma eseguiti al Policlinico Gemelli. #Santamaradona il film perfetto di una generazione di imperfetti. Con una colonna sonora da paura #motelcollection.#dequanto manchi! — la pa’ (@paolaceola) September 21, 2021 Il decesso è riconducibile a un “arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina”. Gli esami hanno rilevato anche tracce di cocaina e di benzodiazepine, che non sarebbero però la causa della morte. Il pm Francesco Minisci, titolare del fascicolo, nell’avviso di conclusione delle ...

