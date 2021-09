Libero De Rienzo è morto per overdose di eroina: lo rivelano i risultati dell’autopsia (Di giovedì 30 settembre 2021) Libero De Rienzo, svelate le cause della morte: overdose di eroina A stroncare l’attore Libero De Rienzo, morto la sera del 14 luglio scorso a Roma, è stata una dose letale di eroina. A rivelare le cause della morte di De Rienzo sono stati l’esame tossicologico, insieme all’autopsia, disposti dalla Procura di Roma ed eseguiti al Policlinico Gemelli. Sospetti già emersi poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell’attore, nella cui abitazione sono state rinvenute tracce di droga: una dose di 0,24 di eroina. Il decesso è riconducibile a un “arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina”. Gli esami hanno rilevato anche tracce di cocaina e di benzodiazepine, che non ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021)De, svelate le cause della morte:diA stroncare l’attoreDela sera del 14 luglio scorso a Roma, è stata una dose letale di. A rivelare le cause della morte di Desono stati l’esame tossicologico, insieme all’autopsia, disposti dalla Procura di Roma ed eseguiti al Policlinico Gemelli. Sospetti già emersi poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell’attore, nella cui abitazione sono state rinvenute tracce di droga: una dose di 0,24 di. Il decesso è riconducibile a un “arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da”. Gli esami hanno rilevato anche tracce di cocaina e di benzodiazepine, che non ...

