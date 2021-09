Libero De Rienzo, dopo due mesi sono arrivati i risultati dell’autopsia: quello che è emerso è sconcertante (Di giovedì 30 settembre 2021) sono stati resi noti i risultati dei test tossicologici effettuati durante l'autopsia sul corpo di Libero De Rienzo, l'attore trovato morto nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo a Roma lo scorso 15 luglio. De Rienzo è deceduto a causa di un "arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina". Gli esami hanno rilevato nel sangue anche tracce di cocaina e benzodiazepine, che però non sarebbero la causa della morte. Chiuse le indagini, il pusher accusato di avergli venduto la droga sarà probabilmente rinviato a giudizio. Mustafa Minte Lamin, 32 anni, deve rispondere di detenzione, cessione di stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato. L'analisi dei tabulati telefonici di Libero De RienzoL'uomo era stato arrestato una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 settembre 2021)stati resi noti idei test tossicologici effettuati durante l'autopsia sul corpo diDe, l'attore trovato morto nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo a Roma lo scorso 15 luglio. Deè deceduto a causa di un "arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta mortale da eroina". Gli esami hanno rilevato nel sangue anche tracce di cocaina e benzodiazepine, che però non sarebbero la causa della morte. Chiuse le indagini, il pusher accusato di avergli venduto la droga sarà probabilmente rinviato a giudizio. Mustafa Minte Lamin, 32 anni, deve rispondere di detenzione, cessione di stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato. L'analisi dei tabulati telefonici diDeL'uomo era stato arrestato una ...

Advertising

repubblica : Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pu… - raimovie : Alle 21.10 'Santa Maradona' di Marco Ponti con Stefano Accorsi, Libero de Rienzo, Anita Caprioli, Mandala Tayde… - paoloigna1 : RT @HuffPostItalia: 'Libero De Rienzo morto per overdose di eroina'. I risultati dell'autopsia - paoloigna1 : RT @repubblica: Libero De Rienzo, l'autopsia: l'attore morto per overdose di eroina. Chiusa l'inchiesta, due reati contestati al pusher htt… - askanews_ita : Libero De Rienzo morto per overdose: il pusher rischia il processo #LiberoDeRienzo -