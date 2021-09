Lesione al bicipite femorale per Gosens, rischia un lungo stop (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Gian Piero Gasperini. Robin Gosens, dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la sfida con lo Young Boys dopo 10’, si è sottoposto agli esami strumentali: la risonanza ha evidenziato una Lesione importante al bicipite femorale della coscia destra. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Gian Piero Gasperini. Robin, dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la sfida con lo Young Boys dopo 10’, si è sottoposto agli esami strumentali: la risonanza ha evidenziato unaimportante aldella coscia destra.

