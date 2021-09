Leonardo Mussini | il ragazzo che ha colorato le Zebre

(Di giovedì 30 settembre 2021) Era per tutti Leo. E tutti, ora, ripensano alla sua voce e sentono la sua assenza, a Parma come altrove. La morte di, responsabile comunicazione e marketing dellemancato ...

Era per tutti Leo. E tutti, ora, ripensano alla sua voce e sentono la sua assenza, a Parma come altrove. La morte di, responsabile comunicazione e marketing delle Zebre mancato mercoledì all'ospedale Sant'Orsola di Bologna a soli 41 anni, ha scosso la comunità del rugby italiano. Questa volta non si ...Parma, 30 Settembre 2021 " Tutto il Parma Calcio 1913 piange la prematura scomparsa di, media manager e [?]...Ci sarà anche il saluto dello stadio Lanfranchi di Parma, il “suo” stadio, per Leonardo Mussini. La salma sarà esposta in camera ardente presso le sale del commiato Cof ...Parma, 30 Settembre 2021 – Tutto il Parma Calcio 1913 piange la prematura scomparsa di Leonardo Mussini, media manager e ...