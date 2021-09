Leonardo figlio di Mike Bongiorno e l’incidente stradale: ecco come sta oggi (Di giovedì 30 settembre 2021) Leonardo, il più giovane dei figli di Mike Bongiorno, è rimasto vittima di un incidente stradale. ecco le sue condizioni attuali Lo storico presentatore televisivo si è spento per sempre all’età di ottantacinque anni nel settembre del 2009. La sua vita è stata stroncata da un infarto mentre si trovava nel Principato di Monaco insieme L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 30 settembre 2021), il più giovane dei figli di, è rimasto vittima di un incidentele sue condizioni attuali Lo storico presentatore televisivo si è spento per sempre all’età di ottantacinque anni nel settembre del 2009. La sua vita è stata stroncata da un infarto mentre si trovava nel Principato di Monaco insieme L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Friendsdontli15 : Leonardo DiCaprio figlio di Peppino di Capri e Al Pacino che si chiamava Al Padrino ???????? - meli_mf_ : RT @BiancoAzzurro_: Tra tutte le cazzate che ha detto la cosa che mi ha fatto rabbrividire è quello che ha detto di Leonardo. Non puoi and… - BiancoAzzurro_ : Tra tutte le cazzate che ha detto la cosa che mi ha fatto rabbrividire è quello che ha detto di Leonardo. Non puoi… - caruso_leonardo : RT @65_virna: Mio figlio ha comunicato alla sua azienda l'intenzione di non vaccinarsi Da' la disponibilità per i tamponi anche pagando la… - FrancescoRe200 : @amicodipiric Con qualcuno? Lo possiamo dire che lo ha con quel figlio di Troia di Leonardo -