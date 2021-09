Lega: Letta, ‘Giorgetti e Salvini? Giochino del poliziotto buono e poliziotto cattivo…’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Finora la Lega al governo non è stata corretta. Anche questo gioco delle ultime ore in cui Giorgetti si distingue, mi sembra il Giochino classico del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. È un modo di prendere i voti sia dei governisti che degli oppositori sovranisti. Questo governo con una Lega coerente e non così ondivaga sarebbe più forte”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Finora laal governo non è stata corretta. Anche questo gioco delle ultime ore in cui Giorgetti si distingue, mi sembra ilclassico dele delcattivo. È un modo di prendere i voti sia dei governisti che degli oppositori sovranisti. Questo governo con unacoerente e non così ondivaga sarebbe più forte”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

