Lega: Berlusconi, 'non esiste caso politico, difetto Morisi essere gay' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Questa vicenda è un danno per Salvini e per la Lega. Quando c'è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'La Stampa'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Questa vicenda è un danno per Salvini e per la. Quando c'è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine ilnon. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondoche ha fatto? Aveva solo ildigay". Lo dice Silvioin un'intervista a 'La Stampa'.

