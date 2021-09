Learn Italy international award, tra premiati Liguori, Luciano Fontana e Pagliara (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Labitalia) - "Paolo Liguori, a nome di Andrea Pucci e dell'intero gruppo News Mediaset, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, e Claudio Pagliara, responsabile Rai per gli Stati Uniti, sono i nomi del grande giornalismo italiano nel mondo che abbiamo deciso di premiare con questa terza edizione del Learn Italy international award. A loro si aggiungeranno Piero Armenti che con 'Il mio viaggio a New York' ha rivoluzionato la comunicazione social in tutto il mondo, e Maria Luisa Rossi Hawkins, volto storico della tv di approfondimento politico". A dirlo Massimo Veccia, presidente del gruppo internazionale Learn Italy communication Usa, che consegnerà ai premiati il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Labitalia) - "Paolo, a nome di Andrea Pucci e dell'intero gruppo News Mediaset,, direttore del Corriere della Sera, e Claudio, responsabile Rai per gli Stati Uniti, sono i nomi del grande giornalismo italiano nel mondo che abbiamo deciso di premiare con questa terza edizione del. A loro si aggiungeranno Piero Armenti che con 'Il mio viaggio a New York' ha rivoluzionato la comunicazione social in tutto il mondo, e Maria Luisa Rossi Hawkins, volto storico della tv di approfondimento politico". A dirlo Massimo Veccia, presidente del gruppo internazionalecommunication Usa, che consegnerà aiil ...

Italia-Usa: Learn Italy international award, sul podio talenti internazionali Il Sannio Quotidiano Learn Italy international award, tra premiati Liguori, Luciano Fontana e Pagliara A dirlo Massimo Veccia, presidente del gruppo internazionale Learn Italy communication Usa, che consegnerà ai premiati il riconoscimento domani, venerdì 1° ottobre alla sala stampa della Camera dei ...

Italia-Usa: Learn Italy international award, sul podio talenti internazionali Roma, 27 set. Labitalia) – Dopo il successo delle due edizioni del 2020, anno celebrativo del suo decennale, Learn Italy si appresta a insignire nuovi talenti ed eccellenze internazionali e italiane c ...

