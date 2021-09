Le serie tv Netflix a ottobre 2021, da You 3 ai cult Seinfeld e The Office (Di giovedì 30 settembre 2021) Le serie tv Netflix a ottobre 2021 segnano il ritorno di You e Dynasty, ma anche l’arrivo di cult come Seinfeld e The Office, che hanno fatto la storia della televisione. Scopriamo le novità in uscita e quali da non perdere assolutamente. Il mese comincia il 1° ottobre con Maid, ispirata al libro di memorie di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, ed è stata creata da Molly Smith Metzler. Margaret Qualley veste i panni di Alex, giovane donna delle pulizie che lavora duramente per cercare di garantire un futuro a sua figlia. Nello stesso giorno è in uscita il cult Seinfeld, definita la serie “sul nulla” per la sua capacità di narrazione fuori dagli schermi. Il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Letvsegnano il ritorno di You e Dynasty, ma anche l’arrivo dicomee The, che hanno fatto la storia della televisione. Scopriamo le novità in uscita e quali da non perdere assolutamente. Il mese comincia il 1°con Maid, ispirata al libro di memorie di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, ed è stata creata da Molly Smith Metzler. Margaret Qualley veste i panni di Alex, giovane donna delle pulizie che lavora duramente per cercare di garantire un futuro a sua figlia. Nello stesso giorno è in uscita il, definita la“sul nulla” per la sua capacità di narrazione fuori dagli schermi. Il ...

