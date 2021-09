Le nozze segrete di Lena Dunham | star della serie cult Girls

(Di giovedì 30 settembre 2021), 35 anni, si è sposata in gran segreto lo scorso sabato in un club londinese a Soho, con pochi invitati tra amici e familiari. La creatrice e attrice' ha sposato il ...

La creatrice e attrice della serie cult 'Girls' ha sposato il musicista peruviano Luis Felber, anche lui 35enne e ha confermato le avvenutesu Instagram solo oggi mostrando il primo scatto ...La principessa Beatrice di York e il marito Edoado Mapelli Mozzi il giorno delle loro, celebrate in piena pandemia il 17 luglio 2020.come la nascita della loro bambina, ...Lena Dunham, 35 anni, si è sposata in gran segreto lo scorso sabato in un club londinese a Soho, con pochi invitati tra amici e familiari. La creatrice e attrice della serie cult "Girls" ha sposato il ...La cancelliera sarà nel nostro Paese a ottobre, il marito ha accettato un incarico a Torino. Vertici "segreti" tra Verdi e Fdp ...