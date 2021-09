(Di giovedì 30 settembre 2021) Lehanno ucciso un uomo armato e unache ha cercato di accoltellare gli ufficiali nella Città Vecchia di Gerusalemme. Per quale motivo hanno agito lepalestinesi? Le violenze sono arrivate in mezzo alle tensioni aggravate dalla morte di domenica di cinque palestinesi, almeno quattro dei quali dichiarati membri del

MoliPietro : Le forze israeliane uccidono un sicario palestinese e una donna - periodicodaily : Le forze israeliane uccidono un sicario palestinese e una donna #israele #palestina - mk_WarAccount : 21 anni oggi da quando le forze di occupazione israeliane hanno ucciso Mohammad al Durra mentre suo padre cercava d… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi questa mattina in una serie di scontri a fuoco con forze di sicurezza israelian… - OttaviDeborah : RT @mk_WarAccount: 5 giovani palestinesi sono stati uccisi oggi da colpi di arma da fuoco delle forze di occupazione israeliane durante un'… -

Gerusalemme, 30 set 06:40 - Un giovane palestinese è stato ucciso, e altre due persone sono rimaste ferite, a seguito di uno scontro a fuoco con ledi Israele......sono in Siria su invito ufficiale del presidente Bashar al - Assad e che la presenza di altre...sia per la sua sicurezza che per lo sviluppo economico contro le minacce USA -. La ...Gli agenti hanno aperto il fuoco e ucciso l’assalitrice, originaria di Qabatiya, che aveva cercato di colpirli con un coltello. Era da poco uscita dalla Spianata delle moschee. A Burqin le forze ...Una donna palestinese è morta questa mattina nella Città Vecchia di Gerusalemme, uccisa a colpi d’arma da fuoco da due agenti di polizia israeliana ...