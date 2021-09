Lazio | Lotito | «Io escluso da Consiglio federale | situazione kafkiana»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Claudioha dovuto lasciare la sede della Figc. Al presidente dellaè stato impedito, come lui stesso riferisce, di poter partecipare alal quale si era presentato per partecipare alla luce della sentenza del Collegio di garanzia che ha rinviato alla Corte di appellola sanzione sul caso tamponi. “E’ una”, ha riferito all’uscita dalla Figc

Il presidente dellaClaudioè stato escluso dalla partecipazione al Consiglio Federale della Figc al quale si era presentato in qualità di consigliere federale. La causa dell'impedimento è l'inibizione di un ...Queste le parole del presidente della, Claudiouna volta arrivato in Figc a pochi minuti dall'inizio del Consiglio federale . Il numero uno dei biancocelesti aveva con sé una cartellina ...Il presidente della Lazio Claudio Lotito, recatosi in mattinata in FIGC a Roma, ha lasciato anzitempo la sede senza partecipare ai lavori del Consiglio Federale. Le sue parole all’uscita: «Ci ...Il presidente della Lazio è stato respinto al Consiglio della FIGC poiché inibito per 12 mesi Claudio Lotito, presidente della Lazio e membro del Consiglio della FIGC è stato protagonista questa matti ...