Lazio-Lokomotiv, tegola per Sarri: si ferma Immobile (Di giovedì 30 settembre 2021) Immobile costretto a lasciare il campo durante la partita di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Corre il 40? di gioco, la Lazio comanda per 2 a 0, quando Ciro Immobile richiama l'attenzione della panchina e chiede il cambio. Al suo posto entra Muriqi. In apprensione la panchina, i medici della squadra accerchiano il bomber e gli posizionano del ghiaccio sulla gamba. Non è ancora chiaro se il problema sia di natura muscolare o traumatica. Si cerca di capire se si tratta di un problema di natura fisico o di un problema al ginocchio. I tifosi laziali incrociano le dita in attesa di notizie. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

