Lazio-Lokomotiv Mosca | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, gara valida per la seconda giornata del Gruppo E di Europa League:(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.(4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Anjorin. All. Nikolic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.