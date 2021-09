Lavoro, tre morti al giorno. Il governo promette: 'Pene immediate e più severe' (Di giovedì 30 settembre 2021) Altri cinque operai morti a Bolzano, Roma, Puglia e nel Veronese. Il bilancio delle vittime da inizio anno ha superato le 680 unità Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 settembre 2021) Altri cinque operaia Bolzano, Roma, Puglia e nel Veronese. Il bilancio delle vittime da inizio anno ha superato le 680 unità

lauraboldrini : Ieri sei morti sul lavoro. Oggi altre tre vittime. La ripresa è un bene, ma solo se non va a scapito di sicurezza… - fattoquotidiano : Ancora due morti sul lavoro all’Humanitas di Milano, altri tre a Padova, Torino e Capaci. E meno male che governo e… - fattoquotidiano : INCIDENTI SUL LAVORO | L'ultimo operaio è volato giù da un'impalcatura nel quartiere Eur: è precipitato per undici… - Sivia_T : @Brunhildeswelt Eh. Vuol dire RIFARE TUTTO. Tre mesi di lavoro buttati nel cesso. Sono incazzatissima perché vuol dire essere scemi. - XYZxyzY6 : RT @lauraboldrini: Ieri sei morti sul lavoro. Oggi altre tre vittime. La ripresa è un bene, ma solo se non va a scapito di sicurezza e sa… -