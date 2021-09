Lavoro, occupazione in calo a luglio e agosto: la disoccupazione resta al 9,3%. L’inflazione sale ai massimi dal 2012 (Di giovedì 30 settembre 2021) Rispetto a gennaio i lavoratori sono 430mila in più, ma il mese scorso sono calati di 80mila unità proseguendo il trend iniziato dopo giugno. L’indice dei prezzi è aumentato del 2,6% su base annua Leggi su lastampa (Di giovedì 30 settembre 2021) Rispetto a gennaio i lavoratori sono 430mila in più, ma il mese scorso sono calati di 80mila unità proseguendo il trend iniziato dopo giugno. L’indice dei prezzi è aumentato del 2,6% su base annua

Advertising

francescoseghez : In Italia il rapporto tra popolazione over 65 e la popolazione 20-64 anni sarà superiore al 60% nel 2050. Tradotto… - CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - kalle2303 : RT @francescoseghez: In Italia il rapporto tra popolazione over 65 e la popolazione 20-64 anni sarà superiore al 60% nel 2050. Tradotto vu… - DianaCavalcoli : RT @francescoseghez: In Italia il rapporto tra popolazione over 65 e la popolazione 20-64 anni sarà superiore al 60% nel 2050. Tradotto vu… - sabrinacanese : RT @francescoseghez: In Italia il rapporto tra popolazione over 65 e la popolazione 20-64 anni sarà superiore al 60% nel 2050. Tradotto vu… -