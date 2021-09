Lavoro, nonni a tempo pieno? un impiego da 3.200 euro al mese (Di giovedì 30 settembre 2021) Fare il nonno o la nonna a tempo pieno potrebbe rivelarsi un impiego redditizio: autisti privati, ma anche animatori e chef a domicilio, per loro la busta paga virtuale si aggirerebbe intorno ai 3.200 euro. Un numero freddo, questo, che mal si attaglia ad una attività fatta solo di cuore, certo, ma che serve quanto meno a quantificare l’ordine di grandezza dell’assenza di servizi a sostegno di una famiglia con figli e l’importanza di un welfare familiare non sempre riconosciuto. A fare di conto prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestieri come lavoratore professionista, attingendo a un database di 600.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di servizi, è Prontopro sulla base di un’indagine condotta da Senior Italia FederAnziani ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Fare il nonno o la nonna apotrebbe rivelarsi unredditizio: autisti privati, ma anche animatori e chef a domicilio, per loro la busta paga virtuale si aggirerebbe intorno ai 3.200. Un numero freddo, questo, che mal si attaglia ad una attività fatta solo di cuore, certo, ma che serve quanto meno a quantificare l’ordine di grandezza dell’assenza di servizi a sostegno di una famiglia con figli e l’importanza di un welfare familiare non sempre riconosciuto. A fare di conto prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestieri come lavoratore professionista, attingendo a un database di 600.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di servizi, è Prontopro sulla base di un’indagine condotta da Senior Italia FederAnziani ...

Advertising

fisco24_info : Lavoro, nonni a tempo pieno? un impiego da 3.200 euro al mese: Fare il nonno o la nonna a tempo pieno potrebbe rive… - Eman07460682 : @robinaroby1 @ylefsch La tua flora batterica ringrazia. Non a caso ti si spaccano. I nostri nonni mangiavano nella… - FedericaSure : @PaoloLeChat @mantyASky__ Figlia unica, con i genitori sempre al lavoro, barricata in casa con i nonni anziani e un… - anna_salvaje : @EnricaCherubini Ma né il libro, né la recensione dicono questo. Di certo c'è che se una 'madre-lavoratrice' deve a… - AssoprofSumai : #SeniorItalia premia il #Sumai per il #lavoro insostituibile svolto durante la #pandemia -