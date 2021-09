Lavoro, Confcooperative: mancano più di 233mila profili professionali adeguati alle richieste (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Oltre 21 miliardi, l’1,2% del PIL, è il conto salato che il sistema Italia paga a causa del mancato incontro tra l’offerta e la domanda di Lavoro. Quello che il Paese sta vivendo è un paradosso che non possiamo continuare ad alimentare: l’economia è in ripresa, le aziende vogliono assumere, ma mancano all’appello oltre 233mila profili professionali adeguati alla richiesta. Se le imprese fossero riuscite ad assumere tutto il personale di cui hanno bisogno la crescita del PIL nel 2021 sarebbe salita dal 5,9% al 7,1%”. Lo ha affermato Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, commentando il focus Censis-Confcooperative “Mismatch, il grande gap da sanare. La ripresa c’è, i lavoratori no”. “Il Lavoro non può diventare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Oltre 21 miliardi, l’1,2% del PIL, è il conto salato che il sistema Italia paga a causa del mancato incontro tra l’offerta e la domanda di. Quello che il Paese sta vivendo è un paradosso che non possiamo continuare ad alimentare: l’economia è in ripresa, le aziende vogliono assumere, maall’appello oltrealla richiesta. Se le imprese fossero riuscite ad assumere tutto il personale di cui hanno bisogno la crescita del PIL nel 2021 sarebbe salita dal 5,9% al 7,1%”. Lo ha affermato Maurizio Gardini, presidente di, commentando il focus Censis-“Mismatch, il grande gap da sanare. La ripresa c’è, i lavoratori no”. “Ilnon può diventare ...

