L’assurda condanna di Mimmo Lucano | in Italia nemmeno gli assassini prendono 13 anni

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 settembre 2021) È inutile girarci intorno. Si può amare o non amare, si possono condividere o meno i metodi che ha adottato per costruire il suo “modello Riace”, da amministratore: ma unaa 13e due mesi per “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e illeciti in relazione ai progetti di accoglienza agli immigrati” è assurda. Assurda in primo luogo per la sproporzione dei valori e delle pene: per l’ex sindaco della cittadina calabrese, infatti, il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, aveva chiesto unaa settee undici mesi. E la stessa pm ipotizzava già capi di imputazione gravissimi: “associazione a delinquere”, “abuso d’ufficio”, “truffa”, “concussione”, “peculato”, “turbativa d’asta”, “falsità ideologica” e – appunto – “favoreggiamento ...