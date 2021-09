Lapo Elkann beccato così fuori dalla boutique Bulgari: quel clamoroso sospetto | Guarda (Di giovedì 30 settembre 2021) Lapo Elkann è stato avvistato a Milano in compagnia della sua fidanzata Joana Lemos e ovviamente il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non ha perso l'occasione per paparazzarlo. La coppia è stata vista uscire da una boutique di Bulgari, forse scelta per comprare le fedi nuziali? È questa la voce che gira con forza in certi ambienti del gossip: Lapo e l'ex campionessa di rally si frequentano ormai dall'inizio del 2020, ovvero da poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid. Si narra che l'affiatamento e il sentimento che legano Elkann alla Lemos siano molto forti e quindi le nozze non sarebbero poi una grande sorpresa, tanto più che già circolano da un po' indiscrezioni che vanno in questa direzione. Il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta già a gennaio 2021 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)è stato avvistato a Milano in compagnia della sua fidanzata Joana Lemos e ovviamente il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non ha perso l'occasione per paparazzarlo. La coppia è stata vista uscire da unadi, forse scelta per comprare le fedi nuziali? È questa la voce che gira con forza in certi ambienti del gossip:e l'ex campionessa di rally si frequentano ormai dall'inizio del 2020, ovvero da poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid. Si narra che l'affiatamento e il sentimento che leganoalla Lemos siano molto forti e quindi le nozze non sarebbero poi una grande sorpresa, tanto più che già circolano da un po' indiscrezioni che vanno in questa direzione. Il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta già a gennaio 2021 ...

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann Italia Independent: fatturato I sem sale a 9mln, rosso per 750mila euro Fatturato a 9 milioni di euro ma redditivita' ancora negativa per Italia Indepedent, gruppo presieduto da Lapo Elkann e focalizzato soprattutto sull'occhialeria. Nei primi sei mesi dell'esercizio i ricavi netti sono stati pari a 9,083 milioni, a fronte dei 2,439 milioni del corrispondente periodo 2020 ...

Storia dell'automobile: architetti e stazioni di servizio ... le linee curve e l'illuminazione futuristica le sono valsi il soprannome di "astronave", ed è tornata agli onori della cronaca quando, nel 2017, è stata ristrutturata da Lapo Elkann per ospitare la ...

Italia Independent: fatturato I sem sale a 9mln, rosso per 750mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Fatturato a 9 milioni di euro ma redditivita' ancora negativa per Italia Indepedent, gruppo presieduto da Lapo Elkann e focalizzato soprattutto sull'o ...

