L'anziana derubata ritira l'incasso del gratta e vinci: 'Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutata' (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo il furto del gratta e vinci da mezzo milione di euro da parte di Gaetano Scutellaro, titolare della tabaccheria in via Materdei a Napoli, l'anziana signora si è apprestata a chiudere ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo il furto delda mezzo milione di euro da parte di Gaetano Scutellaro, titolare della tabaccheria in via Materdei a Napoli, l'signora si è apprestata a chiudere ...

Ultime Notizie dalla rete : anziana derubata L'anziana derubata ritira l'incasso del gratta e vinci: 'Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutata' Dopo il furto del Gratta e vinci da mezzo milione di euro da parte di Gaetano Scutellaro, titolare della tabaccheria in via Materdei a Napoli, l'anziana signora si è apprestata a chiudere definitivamente la vicenda di cui è stata vittima, dopo essere riuscita a incassare il premio. Il tabaccaio Gaetano Scutellaro, intanto, resta in carcere. "...

