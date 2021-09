L’anima de Le Vie dei Tesori a Monreale accolti dal sindaco, sono giovani e volontari (Di giovedì 30 settembre 2021) Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha accolto i volontari che hanno permesso l’apertura dei monumenti Monrealesi in occasione del festival “Le vie dei Tesori”. Un grande impegno quello dei volontari fondamentale per la riuscita del festival. All’incontro hanno partecipato gli assessori Letizia Sardisco, Rosanna Giannetto e Paola Naimi. L’assessore Letizia Sardisco, che ha lavorato con loro nelle giornate del festival, ha sottolineato come “la presenza di giovani pronti a investire parte del loro tempo per la valorizzazione del territorio rappresenti una preziosa risorsa per la collettività Monrealese”. Il sindaco ha invitato i ragazzi a continuare nel loro impegno, garantendo che l’amministrazione sarà al loro fianco ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 30 settembre 2021) IldiAlberto Arcidiacono ha accolto iche hanno permesso l’apertura dei monumentisi in occasione del festival “Le vie dei”. Un grande impegno quello deifondamentale per la riuscita del festival. All’incontro hanno partecipato gli assessori Letizia Sardisco, Rosanna Giannetto e Paola Naimi. L’assessore Letizia Sardisco, che ha lavorato con loro nelle giornate del festival, ha sottolineato come “la presenza dipronti a investire parte del loro tempo per la valorizzazione del territorio rappresenti una preziosa risorsa per la collettivitàse”. Ilha invitato i ragazzi a continuare nel loro impegno, garantendo che l’amministrazione sarà al loro fianco ...

