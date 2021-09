L’amore universale nel video di Meglio Del Cinema di Fedez con Il Masseo come super ospite (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo averlo spoilerato su Spotity, ecco il video di Meglio Del Cinema di Fedez, il nuovo singolo lanciato a sorpresa dopo l’anteprima sul lago di Como dedicata interamente alla moglie di Chiara Ferragni. Il brano è uscito dopo le notizie sulla litigata tra il rapper e l’imprenditrice durante le vacanze estive. Il singolo, infatti, è una canzone d’amore nello stile di Federico Lucia con autotune e tappeto melodico, ricco di frasi ad effetto – “Mi fai venire voglia di futuro” – e influenze dal pop contemporaneo. Nell’ultima ora il video di Meglio Del Cinema di Fedez è stato lanciato online con una gradita sorpresa per i fan. Federico trova un messaggio con scritto: “Butta le chiavi, ho cambiato la serratura”, chiaro dettaglio della fine di una ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo averlo spoilerato su Spotity, ecco ildiDeldi, il nuovo singolo lanciato a sorpresa dopo l’anteprima sul lago di Como dedicata interamente alla moglie di Chiara Ferragni. Il brano è uscito dopo le notizie sulla litigata tra il rapper e l’imprenditrice durante le vacanze estive. Il singolo, infatti, è una canzone d’amore nello stile di Federico Lucia con autotune e tappeto melodico, ricco di frasi ad effetto – “Mi fai venire voglia di futuro” – e influenze dal pop contemporaneo. Nell’ultima ora ildiDeldiè stato lanciato online con una gradita sorpresa per i fan. Federico trova un messaggio con scritto: “Butta le chiavi, ho cambiato la serratura”, chiaro dettaglio della fine di una ...

Advertising

