L’ambulanza sbaglia indirizzo | 36enne muore in casa | lascia 4 figli piccoli La rabbia della famiglia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’ennesima morte per Covid e un’accusa gravissima. Sono ormai due anni che il mondo è alle prese con la pandemia da Coronavirus e, nonostante i numeri siano in miglioramento anche grazie alla campagna vaccinale, di Covid si continua a morire. Stavolta a perdere la vita è un uomo di 36 anni e papà di quattro. La moglie aveva chiesto aiuto agli operatori sanitari, ma per un’incomprensione al telefonoha sbagiato. A quanto pare i soccorsi sono stati dirottati ad un altro caso. La vittima si chiamava Steve Cooke. La polizia lo ha trovato senza vita nella suaa Chatham, nel Kent, contea a sud est di Londra. La scoperta, però, è avvenuta il giorno successivo a quello in cui i suoi familiari hanno chiamato i soccorsi. L’uomo, infatti, era visibilmente peggiorato e la moglie era molto ...