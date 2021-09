Lady Louise Windsor e quella scelta che cambierà per sempre la sua vita

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’8 novembrecompirà 18 anni. E dovrà decidere se essere principessa o no (foto: Getty) Finora èstata un po’ fuori dai giochi. Protetta, nella privacy, da mamma e papà. Tra un mese, però, perle cose potrebbero cambiare. E la figlia di Sophie di Wessex e del principe Edoardo – nonché una delle nipote della Regina Elisabetta – potrebbe ritrovarsi, improvvisamente, sulla scena pubblica senza esserci abituata. Il prossimo 8 novembreLouiscompirà 18 anni. Diventerà, insomma, maggiorenne. Un traguardo davvero importante, come d’altronde lo è anche per chi non ha sangue blu. Nel caso della nipote della sovrana, però, il passaggio alla maggiore età coincide con un altro ...

Advertising

Sabrina45125804 : Aretha Louise Franklin è stata una cantautrice e pianista statunitense, una delle icone della musica gospel, soul e… - infoitcultura : Lady Louise Windsor, il tenero ricordo di nonno Filippo (e delle loro corse in calesse) - VanityFairIt : Anche la diciassettenne primogenita del principe Edoardo e di Sophie Wessex, in un nuovo documentario della Bbc, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Louise

Vanity Fair Italia

Inoltre Igrene: Nabata Protector ,of Violets e Jeorge: Perfect Shot sono disponibili tramite evocazione. La tua prima convocazione in questo evento non costerà sfere. Heroes Journey con ...Inoltre Igrene: Nabata Protector ,of Violets e Jeorge: Perfect Shot sono disponibili tramite evocazione. La tua prima convocazione in questo evento non costerà sfere. Heroes Journey con ...Anche la diciassettenne primogenita del principe Edoardo e di Sophie Wessex, in un nuovo documentario della Bbc, ha reso omaggio all'amato nonno morto lo scorso aprile. Ricordando la passione che li h ...