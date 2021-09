La Tunisia avrà una donna premier: è la prima volta nel mondo arabo (Di giovedì 30 settembre 2021) In Tunisia il presidente Kais Saied ha incaricato Najla Bouden Romdhane di formare il governo. Lo rende noto un comunicato della Presidenza precisando che tale decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 16 del decreto presidenziale 117 relativo alle misure eccezionali. La decisione di incaricare Bouden di “formare un governo nel più breve tempo possibile” è arrivata dopo che il presidente Saied ha licenziato il premier Hichem Mechichi e sospeso il Parlamento il 25 luglio scorso e dopo il decreto del 22 settembre che ha rafforzato ulteriormente i poteri della Presidenza, a scapito del governo e del parlamento, che di fatto sostituirà legiferando per decreto. È la prima volta nel mondo arabo che una donna viene incaricata premier, riferiscono i ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) Inil presidente Kais Saied ha incaricato Najla Bouden Romdhane di formare il governo. Lo rende noto un comunicato della Presidenza precisando che tale decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 16 del decreto presidenziale 117 relativo alle misure eccezionali. La decisione di incaricare Bouden di “formare un governo nel più breve tempo possibile” è arrivata dopo che il presidente Saied ha licenziato ilHichem Mechichi e sospeso il Parlamento il 25 luglio scorso e dopo il decreto del 22 settembre che ha rafforzato ulteriormente i poteri della Presidenza, a scapito del governo e del parlamento, che di fatto sostituirà legiferando per decreto. È lanelche unaviene incaricata, riferiscono i ...

