La ‘Strana vita’ di Romano Prodi lo porterà al Quirinale?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Strana vita, la mia: cosìintitola la sua autobiografia. Ma nel libro – curato dal giornalista del Corriere della Sera Marco Ascione – la sua vita appare in realtà “fortunatissima” (lo riconosce lo stesso autore) perché ricca di avventure, di incarichi prestigiosi e di successi. Professore universitario (Economia e Politica Industriale) a Bologna e in America, due volte presidente dell’Iri, ministro dell’Industria e due volte Presidente del Consiglio, presidente della società editrice Il Mulino, fondatore di Nomisma, padre nobile de L’Ulivo, tuttora editorialista di diversi quotidiani. E ora, candidato di prima linea alla Presidenza della Repubblica. Non mi sento di formulare un giudizio argomentato sull’operato diin Europa, di cui per due volte ha guidato la Commissione. Una presidenza prestigiosa, che ha ...