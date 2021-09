La storia di chi da 40 anni si batte per legalizzare la Cannabis (Di giovedì 30 settembre 2021) La carica dei 500mila: la battaglia lunga 40 anni per legalizzare le droghe leggere Ogni giorno Marco Perduca si sveglia alle 7 e sa che dovrà contare decine di migliaia di firme. Dal momento in cui lo accende, il cellulare non smette mai di squillare: WhatsApp da parte delle associazioni, mail di esperti o di giornalisti che chiedono disponibilità per le interviste e messaggi sui social da parte di cittadini che vogliono chiarirsi le idee. Poi subito in strada, davanti ai palazzi delle istituzioni, con cartelli e lettere indirizzate al presidente della Repubblica. Fa sentire la sua voce in tanti modi, spesso con azioni non violente come lunghi scioperi della fame. Sempre di corsa, come una trottola per cercare finanziamenti. Dorme poco Perduca, con troppi pensieri sulle spalle e una piattaforma online che per l’oceanica partecipazione rischia di ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) La carica dei 500mila: la battaglia lunga 40perle droghe leggere Ogni giorno Marco Perduca si sveglia alle 7 e sa che dovrà contare decine di migliaia di firme. Dal momento in cui lo accende, il cellulare non smette mai di squillare: WhatsApp da parte delle associazioni, mail di esperti o di giornalisti che chiedono disponibilità per le interviste e messaggi sui social da parte di cittadini che vogliono chiarirsi le idee. Poi subito in strada, davanti ai palazzi delle istituzioni, con cartelli e lettere indirizzate al presidente della Repubblica. Fa sentire la sua voce in tanti modi, spesso con azioni non violente come lunghi scioperi della fame. Sempre di corsa, come una trottola per cercare finanziamenti. Dorme poco Perduca, con troppi pensieri sulle spalle e una piattaforma online che per l’oceanica partecipazione rischia di ...

