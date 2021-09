La Spagna non ha convocato Fabian Ruiz per le Final Four della Nations League (Di giovedì 30 settembre 2021) La nazionale spagnola ha diffuso l’elenco dei calciatori convocati dal ct Luis Enrique per partecipare alle Final Four della Nations League e tra questi non c’è Fabian Ruiz. Portieri: Unai Simon, Sanchez, De Gea Difensori: Azpilicueta, Porro, Garcia, Laporte, Martinez, Torres, Reguilon, Alonso Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi Attaccanti: Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, Llorente, Yeremy Una convocatoRIA al más puro estilo FIFA. @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague. Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico… ¡La media de nuestros chicos es !#VamosEspaña ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) La nazionale spagnola ha diffuso l’elenco dei calciatori convocati dal ct Luis Enrique per partecipare allee tra questi non c’è. Portieri: Unai Simon, Sanchez, De Gea Difensori: Azpilicueta, Porro, Garcia, Laporte, Martinez, Torres, Reguilon, Alonso Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi Attaccanti: Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, Llorente, Yeremy UnaRIA al más puro estilo FIFA. @LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar lade la #. Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico… ¡La media de nuestros chicos es !#VamosEspaña ...

