La sfilata Dior a Parigi | un “grande gioco” in omaggio agli anni ‘60

(Di giovedì 30 settembre 2021) Life&People.it Tra i defilé dei big brand, ieri, è stata la volta di, per il quale Maria Grazia Chiuri ha presentato la sua nuova visione della donna per la Primavera Estate 2022 alla Paris Fashion Week. La direttrice creativa del womenswear crea un connubio tra arte e moda: una collezione tinteggiata‘60, rendeal celebre couturier della maison di quegli, Marc Bohan; e lo fa attraverso la collaborazione con Anna Paparatti, un nome, all’interno del panorama artistico italiano, riscoperto fortuitamente dalla stessa stilista.presenta la sua collezione primavera estate 2022 nella storica capitale della moda. Terminata la settimana della moda a Milano con lo show a sorpresa dellaFendace, ha inizio la più lunga delle settimane della moda, la ...

Ultime Notizie dalla rete : sfilata Dior

la Repubblica

...ha vestito la donna di potere durante laalla Paris Fashion Week , complici i pantaloni moda Primavera Estate 2022 da lui concepiti. Related Story Il "grande gioco" delle giacchePE 2022 ...... proprio il trench indossato dall'avatar creato ad hoc per lavideo - game pensata da Demna ... Agli antipodi, invece, le proposte più chic:, che ne propone una variante ibrida a metà strada ...Nelle mani della performer, Chiuri ha affidato il set della sfilata Dior estate 2022. A partire proprio da quella Slim Look del 1961 che fece scrivere alla stampa specializzata: «It makes a complete c ...«Dopo due anni di pandemia la sfilata in presenza è quasi un nuovo debutto. Il percorso audace che Maria Grazia Chiuri decide di intraprendere la porta inevitabilmente a studiare culture e manifestazi ...