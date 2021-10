La seconda vita del porto di Rapallo: “Sostenibile e più aperto alla città, sarà il più bello del Mediterraneo” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Parla Davide Bizzi, l’imprenditore che sta ricostruendo il Carlo Riva distrutto dalla mareggiata: “sarà il più bello del Mediterraneo” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 1 ottobre 2021) Parla Davide Bizzi, l’imprenditore che sta ricostruendo il Carlo Riva distrutto dmareggiata: “il piùdel

Advertising

GLMormile3 : @TuaSorella_85 Raramente sono arrivato a una seconda richiesta…ma la vita mi ha abituato male ?? - incognitarvo : oggi o domani voterò per la seconda volta nella mia vita ?????? - fabxstiII : @vallelata91 anche io sono stata male con la seconda dose e sono restata tutto il giorno a letto senza dare segni d… - liberainfo : RT @Danton70: Ho avuto la benedizione di incrociare nella mia vita un grande maestro, @CarloVerdelli. Ben due volte. La prima fu per caso,… - itsmc17 : RT @bennyxx9: Squid game metà seconda puntata scusate quando riprendono a fare i giochi a me della loro vita non interessa #SquidGames -