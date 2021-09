La scioccante testimonianza della figlia di un terribile dittatore scuote le coscienze

(Di giovedì 30 settembre 2021) In un momento in cui si intravede un ritorno del comunismo, ateo e anti-cristiano oltre che anti-umano, lache viene dalladi uno dei fondatori di questa ideologia colpisce nel segno. La storia di Svetlana Alliluyeva,del notodel novecento Iosif Stalin, non è molto conosciuta ma è dir poco sensazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scioccante testimonianza

La Luce di Maria

...Si avvertono ancora i riflessi del blocco delle Messe a porte aperte? È stato un momento,... e la loro assenza deve incalzare la parrocchia a offrire una visione e unapiù ...E' ladi un pilota di un 767 dell'Aeronautica militare impegnato nel ponte aereo dall'... i talebani uccidono il capo della polizia: il video èAlici panate e fritte: piatto ...In un momento in cui si intravede un ritorno del comunismo, ateo e anti-cristiano oltre che anti-umano, la testimonianza che viene dalla figlia di uno dei fondatori di questa ideologia colpisce nel se ..."Children of the cult", la scioccante docuserie sulla setta "Bambini di Dio" su discovery+. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!