La Russia vuole arrestare il fondatore e direttore del giornale investigativo The Insider (Di giovedì 30 settembre 2021) Roman Dobrokhotov, fondatore e caporedattore di The Insider, è finito nel mirino dell’FBS russo. Si tratta del Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa che agisce per garantirne la sicurezza. Continua la repressione della Russia nei confronti di oppositori, social network, giornalisti, attivisti per i diritti umani, chiunque e qualunque mezzo possa ostacolare il potere di Vladimir Putin. Dobrokhotov ha lavorato anche per Bellingcat, un giornalismo investigativo che ha coinvolto casi di alto profilo come l’avvelenamento da gas nervino dell’ex spia russa Sergei Skripal e quello del capo dell’opposizione, Alexei Navalny. LEGGI ANCHE >>> Anche Telegram, alla fine, ha ceduto alle pressioni del governo Putin sul canale di Navalny L’FSB parla di un0azione per un attraversamento di confine illegale ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Roman Dobrokhotov,e caporedattore di The, è finito nel mirino dell’FBS russo. Si tratta del Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa che agisce per garantirne la sicurezza. Continua la repressione dellanei confronti di oppositori, social network, giornalisti, attivisti per i diritti umani, chiunque e qualunque mezzo possa ostacolare il potere di Vladimir Putin. Dobrokhotov ha lavorato anche per Bellingcat, un giornalismoche ha coinvolto casi di alto profilo come l’avvelenamento da gas nervino dell’ex spia russa Sergei Skripal e quello del capo dell’opposizione, Alexei Navalny. LEGGI ANCHE >>> Anche Telegram, alla fine, ha ceduto alle pressioni del governo Putin sul canale di Navalny L’FSB parla di un0azione per un attraversamento di confine illegale ...

