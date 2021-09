La rivincita dei cinema di quartiere di Milano (Di giovedì 30 settembre 2021) Mentre nei cinema del centro di Milano, malgrado si venisse dalla lunga chiusura per Covid, gli spettatori in sala si contavano sulle dita di poche mani, alla periferia est della città si compiva un piccolo miracolo. Nell’arena allestita dietro lo storico Teatro Martinitt, ogni sera sedevano almeno cinquanta persone. Per tutta l’estate sono stati proiettati film di ogni genere, ma con grande attenzione alla qualità. Titoli come “Nomadland”, “The Father”, “Cosa sarà” non sono dei blockbuster, eppure hanno animato una rassegna dai numeri record. «Nel 2020, la nostra prima stagione aveva fatto contare 75 date dal primo luglio al 14 settembre» – racconta Franco Dassisti, critico e divulgatore di cinema, curatore della rassegna – «quest’anno le serate sono state 100: è stato un grande successo., visto che alla fine abbiamo totalizzato 200 ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 settembre 2021) Mentre neidel centro di, malgrado si venisse dalla lunga chiusura per Covid, gli spettatori in sala si contavano sulle dita di poche mani, alla periferia est della città si compiva un piccolo miracolo. Nell’arena allestita dietro lo storico Teatro Martinitt, ogni sera sedevano almeno cinquanta persone. Per tutta l’estate sono stati proiettati film di ogni genere, ma con grande attenzione alla qualità. Titoli come “Nomadland”, “The Father”, “Cosa sarà” non sono dei blockbuster, eppure hanno animato una rassegna dai numeri record. «Nel 2020, la nostra prima stagione aveva fatto contare 75 date dal primo luglio al 14 settembre» – racconta Franco Dassisti, critico e divulgatore di, curatore della rassegna – «quest’anno le serate sono state 100: è stato un grande successo., visto che alla fine abbiamo totalizzato 200 ...

Advertising

MichelaSant5 : RT @VittorioBanti: Dobbiamo creare dei punti di aggregazione, vederci. Inventare uno spazio dove trovare conforto e amicizia. Dove aiutare… - Lazurismo : @___alonzo___ niente soltanto sono uno dei pochi a cui sta non simpatico ma lo trova un ottimo allenatore Gasp e ve… - martinoloiacono : Come si diceva ieri: è la rivincita dei vecchi media sulla bestia che li aveva derisi e a tratti umiliati. - GiulySenesi : Comunque a #VoglioEssereUnMago è la rivincita dei tassorosso ?????? - CinqueColonne : Gli under 35 sono i più attivi, con una piccola rivincita da parte dei maschi -