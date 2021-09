La ripresa c’è, i lavoratori no (Di giovedì 30 settembre 2021) Ventuno miliardi, uno in meno della manovra finanziaria presentata ieri, vale a dire 1,2% di PIL aggiuntivo. A tanto ammonta il conto salato che paga il Sistema Paese. Il paradosso di una ripresa che c’è ma dove manca un ingrediente fondamentale: i lavoratori, 233.000 figure professionali ricercate dalle imprese, ma introvabili sul mercato. Infatti se le imprese fossero riuscite ad assumere tutto il personale di cui hanno bisogno, la crescita del Pil nel 2021 sarebbe salita dal 5,9% al 7,1%. È quanto emerge dal focus Censis Confcooperative “Mismatch, il grande gap da sanare. ”. Il lavoro non può diventare un vincolo al consolidamento della ripresa, occorre uno scatto in avanti, passando da politiche passive a politiche attive per l’occupazione. Un “Patto sociale” tra governo, imprese e sindacati. Non vedere le cose da questa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Ventuno miliardi, uno in meno della manovra finanziaria presentata ieri, vale a dire 1,2% di PIL aggiuntivo. A tanto ammonta il conto salato che paga il Sistema Paese. Il paradosso di unache c’è ma dove manca un ingrediente fondamentale: i, 233.000 figure professionali ricercate dalle imprese, ma introvabili sul mercato. Infatti se le imprese fossero riuscite ad assumere tutto il personale di cui hanno bisogno, la crescita del Pil nel 2021 sarebbe salita dal 5,9% al 7,1%. È quanto emerge dal focus Censis Confcooperative “Mismatch, il grande gap da sanare. ”. Il lavoro non può diventare un vincolo al consolidamento della, occorre uno scatto in avanti, passando da politiche passive a politiche attive per l’occupazione. Un “Patto sociale” tra governo, imprese e sindacati. Non vedere le cose da questa ...

