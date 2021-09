La resistenza di Massoud ai talebani avrà la sua base nel Tagikistan (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Tagikistan si sgancia dalla politica di protezione nei confronti dei talebani, seguita dall'ex "madre patria" Russia, ed è pronta ad accogliere i leader della resistenza contro gli studenti ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilsi sgancia dalla politica di protezione nei confronti dei, seguita dall'ex "madre patria" Russia, ed è pronta ad accogliere i leader dellacontro gli studenti ...

