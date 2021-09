La Paganese non si ferma: battuta la Vibonese nel finale (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – La Paganese ha intenzioni serie e raccoglie il terzo successo nelle ultime quattro gare contro la Vibonese al Marcello Torre. Decisivo il gol di Gigi Castaldo a un minuto dal termine di una sfida combattuta, contro un avversario organizzato e combattivo. Quella di Castaldo è stata l’unica vera grande occasione per gli azzurrostellati di Grassadonia che si sono mostrati in grado di vincere anche le classiche partite sporche, quelle apparentemente prive di spunti. Domenica la Paganese sarà di scena a Campobasso, contro una delle neopromosse. Un altro banco di prova importante, in un ambiente caldo, per un club che vuole stabilmente occupare i piani alti della classifica. Con il successo sulla Vibonese i campani hanno raggiunto il Taranto al quarto posto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Laha intenzioni serie e raccoglie il terzo successo nelle ultime quattro gare contro laal Marcello Torre. Decisivo il gol di Gigi Castaldo a un minuto dal termine di una sfida com, contro un avversario organizzato e combattivo. Quella di Castaldo è stata l’unica vera grande occasione per gli azzurrostellati di Grassadonia che si sono mostrati in grado di vincere anche le classiche partite sporche, quelle apparentemente prive di spunti. Domenica lasarà di scena a Campobasso, contro una delle neopromosse. Un altro banco di prova importante, in un ambiente caldo, per un club che vuole stabilmente occupare i piani alti della classifica. Con il successo sullai campani hanno raggiunto il Taranto al quarto posto ...

