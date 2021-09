La morte del più grande Lago del Mondo (Di giovedì 30 settembre 2021) è avvenuta in Asia. Sostenere che l’uomo non è in grado di modificare l’ambiente è follia, è un negazionismo insensato, delinquenziale. è avvenuta in Asia sostenere che l’uomo non è in grado di modificare l’ambiente è follia, è un Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) è avvenuta in Asia. Sostenere che l’uomo non è in grado di modificare l’ambiente è follia, è un negazionismo insensato, delinquenziale. è avvenuta in Asia sostenere che l’uomo non è in grado di modificare l’ambiente è follia, è un

Advertising

ettore_licheri : Sono sempre più convinto che Renzi sia il nostro portafortuna: ogni volta che preconizza la morte del M5S questo cr… - myrtamerlino : In Irlanda un attivista #NoVax ha convinto un uomo a tornare a casa nonostante fosse ricoverato per una crisi respi… - borghi_claudio : @danielegenito @EugenioGiani Ah si? Perchè qui Aifa dice che le segnalazioni che hanno portato a ospedalizzazione,… - Gabrigrifo1 : RT @autocostruttore: La Slovenia ???? sospende il vaccino Johnson & Johnson dopo la morte per infarto di una ventenne, vaccinata 2 settimane… - BarioniGloria : RT @autocostruttore: La Slovenia ???? sospende il vaccino Johnson & Johnson dopo la morte per infarto di una ventenne, vaccinata 2 settimane… -