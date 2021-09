La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni 2 stagione si farà!

Advertising

La missione segreta di Reynie, Sticky, Kate e Constance continua! Disney+ ha rinnovato per una seconda stagione La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, la serie per tutta la famiglia con protagonista il vincitore dell'Emmy per Veep Tony Hale nei panni dei due fratelli gemelli Mr. Benedict e L. D. Curtain. La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni (The Mysterious Benedict Society) tornerà su Disney+ con la seconda stagione.