La Lega vuole il passo indietro di Lucano: "Si ritiri dalle elezioni" (Di giovedì 30 settembre 2021) Il partito di Salvini chiede che l'ex sindaco di Riace, candidato in Calabria, si faccia da parte. Ma c'è il doppiopesismo della sinistra: ora solidarizza e critica la sentenza Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) Il partito di Salvini chiede che l'ex sindaco di Riace, candidato in Calabria, si faccia da parte. Ma c'è il doppiopesismo della sinistra: ora solidarizza e critica la sentenza

Advertising

fanpage : 'Oggi è successa una cosa grave nella nostra redazione. Il tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare la nostra… - fanpage : 'Il Tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare i contenuti dell’inchiesta di - borghi_claudio : @bettina62151 @teocorbe Non spetta a me dare indicazioni di voto in una campagna elettorale con preferenze ma ci vu… - anna_anybell : @La7tv @PiazzapulitaLA7 @la_kuzzo @stanzaselvaggia @a_monteleone @paolamaugeri Il politico è Giorgetti non l’urlato… - paolo_stillo : -