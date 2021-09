La Juve ingrana la marcia e… riparte!

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 30 settembre 2021) Labatte i campioni d’Europa in carica del Chelsea: allo Stadium finisce con un secco 1-0 firmato ‘Chiesa’. I bianconeri si portano così al primo posto del girone in solitaria. Allegri può sorridere per il successo e per la solidità difensiva ritrovata, con la porta di Szczesny rimasta inviolata per la seconda volta di