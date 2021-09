LA GUARDIA DI FINANZA ARRUOLA OLTRE 1.400 ALLIEVI: ECCO COME PARTECIPARE AL CONCORSO (Di giovedì 30 settembre 2021) stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale " IV Serie Speciale " numero 172, del 10 settembre 2021, il bando di CONCORSO, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.409 ALLIEVI finanzieri (1.199 del contingente ordinario ... Leggi su 95047 (Di giovedì 30 settembre 2021) stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale " IV Serie Speciale " numero 172, del 10 settembre 2021, il bando di, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.409finanzieri (1.199 del contingente ordinario ...

LA GUARDIA DI FINANZA ARRUOLA OLTRE 1.400 ALLIEVI: ECCO COME PARTECIPARE AL CONCORSO stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale " IV Serie Speciale " numero 172, del 10 settembre 2021, il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.409 allievi finanzieri (1.199 del ...

Guardia di Finanza, cambio al comando: subentra il maggiore Mennella Il Maggiore Mennella si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 2003 con la frequentazione del 103° corso d'Accademia 'PODGORA III'. Successivamente, dal 2008 al 2013, ha ricoperto incarichi di ...

